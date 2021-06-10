TCMB'nin brüt döviz rezervleri 917 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) verilerine göre, bir önceki hafta 48 milyar 721 milyon dolar olan rezervler, 4 Haziran ile sona eren haftada 49 milyar 638 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri de 43 milyar 884 milyon dolardan 44 milyar 49 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Böylece toplam rezervler 92 milyar 605 milyon dolar olan seviyesinden 93 milyar 687 milyon dolar seviyesine geldi.

Brüt rezervler 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

Net uluslararası rezervler 2.2 milyar dolar arttı

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 4 Haziran itibarıyla, bir önceki haftaya göre 2 milyar 253 milyon dolar artış ile 14 milyar 691 milyon dolar oldu. Analistlerin hesaplamasına göre Merkez Bankası’nın yurt içi bankalarla olan swap stoku geçen hafta 2.08 milyar dolar artışla rezervlere destek verdi. Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri de 1 milyar 82 milyon dolar artarak 93 milyar 687 milyon dolara ulaştı. Verilere göre, 4 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 917 milyon dolar artışla 49 milyar 638 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 165 milyon dolar artarak 43 milyar 884 milyon dolardan 44 milyar 49 milyon dolara çıktı.