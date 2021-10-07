TCMB'nin brüt rezervleri 364 milyon dolar arttı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta, bir önceki haftaya göre 364 milyon dolar artış gösterdi Böylece bir önceki hafta 82 milyar 840 milyon dolar olan rezervler, 1 Ekim ile sona eren haftada 83 milyar 204 milyon dolara geldi. 13 Ağustos haftasında 67 milyar 356 milyon dolar seviyesindeki brüt rezervler üst üste 7. haftada da artış kaydetti.

Merkez Bankası altın rezervleri 39 milyar 205 milyon dolardan 38 milyar 517 milyon dolar seviyesine geriledi. Böylece, Merkez Bankası toplam rezervleri 122 milyar 44 milyon dolardan 121 milyar 722 milyon dolar seviyesine geldi. Bu rakamlarla birlikte haftalardır yükselen

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

Net uluslararası rezervleri 1,15 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri geçtiğimiz haftaya göre 1 milyar 146 milyon dolar düşüş gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 30 milyar 429 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 1 Ekim ile sona eren haftada 29 milyar 283 milyon dolara geldi.