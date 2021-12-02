TCMB'nin brüt rezervleri 87 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 897 milyon dolar düşüş gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 87 milyar 921 milyon dolar olan rezervler, 26 Kasım ile sona eren haftada 87 milyar 24 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 40 milyar 483 milyon dolardan 39 milyar 122 milyon dolar seviyesine geriledi. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 128 milyar 404 milyon dolardan 126 milyar 146 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Net rezervler azaldı

Aynı dönemde Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 515 milyon dolar düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 25 milyar 181 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 26 Kasım ile sona eren haftada 24 milyar 666 milyon dolara geldi.