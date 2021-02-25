TCMB'nin döviz rezervleri 144 milyon dolar arttı

Merkez Bankası, 19 Şubat haftasına ilişkin para banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 53 milyar 720 milyon dolardan 53 milyar 864 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 41 milyar 896 milyon dolar seviyesinden 40 milyar 184 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece toplam rezervleri 95 milyar 616 milyon dolar olan seviyesinden 94 milyar 48 milyon dolar seviyesine geriledi. Uluslararası piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan düşüşün de etkisiyle Merkez Bankası'nın altın rezervleri 1 milyar 712 milyon dolar gerilerken toplam rezervlerdeki düşüş 1 milyar 568 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

Net uluslararası rezervler 1,2 milyar dolar azaldı

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 19 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 1,2 milyar dolar düşüşle 12,15 milyar dolar oldu.



TCMB'nin net uluslararası rezervleri Ocak ayı ortasında 11,13 milyar dolara inerek Mayıs 2003'ten bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.