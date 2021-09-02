TCMB'nin döviz rezervleri SDR ve Kore katkısıyla 9,8 milyar dolar arttı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 9 milyar 787 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 68 milyar 170 milyon dolar olan rezervler, 27 Ağustos ile sona eren haftada 77 milyar 956 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 40 milyar 386 milyon dolardan 40 milyar 308 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 108 milyar 556 milyon dolardan 118 milyar 264 milyon dolar seviyesine geldi.

Uluslararası Para Fonunun (IMF) 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv miktarından Türkiye'ye yaklaşık 4,46 mliyar SDR (Yaklaşık 6,3 milyar dolar) tahsis edilmiş, bu miktar geçtiğimiz günlerde hesaplara aktarılmıştı.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

Net rezervlerde artış 672 milyon dolar

Merkez Bankası'nın net rezevlerindeki artış ise sınırlı kaldı. Geçtiğimiz hafta 25 milyar 778 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 27 Ağustos ile sona eren haftada 26 milyar 450 milyon dolara geldi.

Resmi rezervler 118 milyar 397 milyon dolar

Bir önceki hafta 108 milyar 577 milyon dolar olan resmi rezervler ise 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar 397 milyon dolara geldi. Alt kalemlerden döviz varlıkları bir önceki 66 milyar 646 milyon dolardan 77 milyar 197 milyon dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 40 milyar 386 milyon dolardan 40 milyar 308 milyon dolara geldi.