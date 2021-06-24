TCMB'nin döviz rezervlerine 5,4 milyar dolarlık Çin katkısı

Çin Merkez Bankası ile artırılan swap hattı anlaşmasının Merkez Bankası’nın kasasına girmesiyle haftalık verilerde net uluslararası rezervler 3,5 milyar dolar arttı ve 6 Kasım 2020’den sonraki en yüksek seviye 18,5 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası uluslararası net rezervleri 18 Haziran 2021 itibarıyla, bir önceki haftaya göre 3 milyar 534 milyon dolar artış ile 18 milyar 457 milyon dolar oldu. 15 Haziran’da Merkez Bankası kasasına giren Çin ile artırılan swap hattı anlaşmasının etkisi haftalık 3.5 milyar dolarlık artışta etkili oldu. Böylece Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 6 Kasım 2020 haftasındaki 19 milyar 568 milyon doların ardından ilk kez bu seviyelere çıkmış oldu.

TCMB 15 Haziran'da duyurmuştu; 5,4 milyar dolar hesaplara girdi Merkez Bankası (TCMB), Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile imzaladığı swap anlaşmasına ilişkin duyurusunda swap anlaşmasında miktarın artırıldığı ve 15 Haziran itibarıyla ek miktarın hesaplara girdiği belirtilmişti. O açıklamada şu ifadeler yer alıyordu: “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 30 Mayıs 2019 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL (yaklaşık 5,4 milyar dolar) ve 35 milyar Çin yuanına ulaşmıştır. Artırılan söz konusu rakam 15 Haziran 2021 tarihi itibariyle TCMB hesaplarına girmiştir. Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır.”

Brüt rezervler 15 ayın zirvesine çıktı

TCMB toplam rezervleri 18 Haziran itibarıyla 2 milyar 457 milyon dolar artarak 97 milyar 324 milyon dolara ulaştı. Buna göre, 18 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 312 milyon dolar artışla 56 milyar 25 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 11 Haziran'da 51 milyar 713 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 854 milyon dolar azalarak 43 milyar 153 milyon dolardan 41 milyar 299 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 457 milyon dolar artarak 94 milyar 867 milyon dolardan 97 milyar 324 milyon dolara yükseldi. Brüt rezervler 13 Mart 2020’deki 104.1 milyar dolardan sonra ilk kez bu seviyeyi gördü.

Brüt döviz rezervleri son 15 ayın zirvesine çıkarken rezervlerin yıllık gelişimi şöyle:

Altın Brüt Toplam

Tarih Rezervleri Rezervleri Rezervleri



---------- ---------- ---------- ----------

18-06-2021 41.299 56.025 97.324

11-06-2021 43.153 51.713 94.867

04-06-2021 44.049 49.638 93.687

28-05-2021 43.884 48.721 92.605

21-05-2021 43.249 49.198 92.447

14-05-2021 42.383 49.591 91.974

07-05-2021 41.469 48.859 90.328

30-04-2021 40.936 46.915 87.851

22-04-2021 40.730 47.947 88.677

16-04-2021 39.855 49.686 89.541

09-04-2021 39.944 49.377 89.321

02-04-2021 39.361 48.085 87.446

26-03-2021 39.746 50.894 90.640

19-03-2021 39.263 53.898 93.161

12-03-2021 38.948 52.664 91.612

05-03-2021 38.416 53.247 91.663

26-02-2021 40.719 54.495 95.214

19-02-2021 40.184 53.864 94.048

12-02-2021 41.896 53.720 95.616

05-02-2021 41.153 54.366 95.519

29-01-2021 42.169 53.367 95.536

22-01-2021 42.818 50.511 93.329

15-01-2021 42.179 47.902 90.081

08-01-2021 43.887 48.677 92.564

31-12-2020 43.241 49.965 93.206

25-12-2020 43.202 51.607 94.629

18-12-2020 42.007 49.799 91.806

11-12-2020 40.765 47.412 88.177

04-12-2020 40.256 46.394 86.650

27-11-2020 40.299 43.899 84.198

20-11-2020 41.376 43.711 85.087

13-11-2020 41.977 40.374 82.351

06-11-2020 43.327 41.914 85.241

30-10-2020 42.147 42.259 84.406

23-10-2020 43.265 45.086 88.351

16-10-2020 42.667 42.822 85.489

09-10-2020 42.477 41.118 83.595

02-10-2020 42.229 41.409 83.638

25-09-2020 42.420 41.097 83.517

18-09-2020 43.161 43.159 86.320

11-09-2020 42.908 45.281 88.189

04-09-2020 42.665 44.881 87.546

28-08-2020 43.042 41.594 84.636

28-08-2020 43.042 41.594 84.636

21-08-2020 43.277 45.434 88.711

14-08-2020 42.816 45.378 88.194

07-08-2020 45.230 46.594 91.824

31-07-2020 43.572 46.672 90.244

24-07-2020 42.104 50.925 93.029

17-07-2020 40.229 49.230 89.459

10-07-2020 40.425 49.611 90.036

03-07-2020 39.160 51.344 90.504

26-06-2020 38.821 51.417 90.238

19-06-2020 38.371 53.222 91.593

12-06-2020 37.579 55.483 93.062

05-06-2020 36.610 55.610 92.220