TCMB'nin iki ödeme kuruluşuna ilişkin kararı yayımlandı

Merkez Bankası'nın (TCMB), elektronik para ve ödeme hizmeti veren UDP Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin genişletilmesi ile Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin kararları yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, Merkez Bankası, UDP Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni elektronik para ihracı ve ödeme hizmetini de içerecek şekilde genişletti.

Merkez Bankası'nın diğer kararıyla, Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı hizmeti sunmak üzere faaliyet izni verildi.