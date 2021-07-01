TCMB'nin net rezervleri 2.5 milyar dolar arttı

Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 25 Haziran itibarıyla, bir önceki haftaya göre 2 milyar 457 milyon dolar artış ile 20 milyar 914 milyon dolara yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yurtdışı piyasalarda düzenlediği 2.5 milyar dolarlık sukuk ihracının kasaya girmesiyle yaşanan artışla net rezervlerde 23 Kasım 2020 sonrası en yüksek seviyeye ulaşıldı. Hazine bu hafta da 2.5 milyar dolar Euro cinsi tahvil ihracı gerçekleştirdi. Onun etkisini de iki hafta sonraki net uluslararası rezerv verilerde görmemiz muhtemel.

Geçen hafta da 15 Haziran’da Merkez Bankası kasasına giren Çin ile artırılan swap hattı anlaşmasının etkisi görülmüştü. Merkez Bankası toplam rezervleri de 25 Haziran itibarıyla 2 milyar 834 milyon dolar artarak 100 milyar 158 milyon dolara ulaştı. Merkez Bankası verilerine göre, 25 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 215 milyon dolar artışla 59 milyar 240 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 18 Haziran'da 56 milyar 25 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 381 milyon dolar azalarak 41 milyar 299 milyon dolardan 40 milyar 918 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 834 milyon dolar artarak 97 milyar 324 milyon dolardan 100 milyar 158 milyon dolara yükseldi. 13 Mart 2020 haftasındaki 104.1 milyar doların ardından toplam rezervler ilk kez 100 milyar dolar sınırını aştı.

TCMB brüt döviz rezervleri 3,2 milyar dolar arttı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 3 milyar 215 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 56 milyar 25 milyon dolar olan rezervler, 25 Haziran ile sona eren haftada 59 milyar 240 milyon dolara geldi.

TCMB'nin brüt döviz rezervleri haziran ayı başında 49 milyar dolar düzeyindeydi. Üst üste 3 haftada döviz rezervlerideki artış 10 milyar doları geçti.

Merkez Bankası altın rezervleri 41 milyar 299 milyon dolardan 40 milyar 918 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 97 milyar 324 milyon dolar olan seviyesinden 100 milyar 158 milyon dolar seviyesine geldi. Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Resmi rezerv varlıkları 2,16 milyar dolar arttı

Merkez Bankası resmi rezerv varlıkları 2,16 milyar dolar arttı. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 97 milyar 984 milyon dolar olan rezervler 25 Haziran itibarıyla 100 milyar 143 milyon dolara çıktı.

Alt kalemlerden döviz varlıkları bir önceki 54 milyar 494 milyon dolardan 57 milyar 668 milyon dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 41 milyar 299 milyon dolardan 40 milyar 918 milyon dolara geldi.