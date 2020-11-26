TCMB'nin net uluslararası rezervleri 2 milyar dolar arttı

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 20 Kasım'da bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyar dolar artarak 18,45 milyar dolara yükseldi. TCMB'nin net rezervleri geçen hafta Mart 2004'ten bu yana en düşük seviye olan 16,43 milyar dolara inmişti.

Brüt döviz rezervleri 3,4 milyar dolar arttı ve 43,7 milyar dolar oldu

TCMB'nin toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 736 milyon dolar artarak 85 milyar 87 milyon dolara yükseldi. 20 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 337 milyon dolar artışla 43 milyar 711 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 13 Kasım'da 40 milyar 374 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 601 milyon dolar azalışla 41 milyar 977 milyon dolardan 41 milyar 376 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 736 milyon dolar artarak 82 milyar 351 milyon dolardan 85 milyar 87 milyon dolara ulaştı.