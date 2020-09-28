TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ağustosta yüzde 14 azaldı

28 Eylül 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7,2 azalarak 83,8 milyar dolar oldu.

TCMB'ni açıkladığı, 'Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri'ne göre; resmi rezerv varlıkları ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,2 azalarak 83,8 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 14,1 azalarak 38,8 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 0,3 azalarak 43,4 milyar dolar indi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) ağustosta yüzde 2,8 artarak 25,6 milyar dolara çıktı. Bu tutarın 20,3 milyar doları anapara, 5,3 milyar ABD doları faizden oluştu.