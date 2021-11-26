TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ekimde yüzde 2,2 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekim ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi raporunu yayımladı. Resmi rezerv varlıkları, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 123,9 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 76,4 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 3 artarak 39,7 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 25,6 milyar dolar oldu. Bu tutarın yaklaşık 19,9 milyar doları anapara, 5,7 milyar doları faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 68,3 milyar dolar olurken, söz konusu tutarın 26,6 milyar dolar bir ay vadelidir.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 6,9 artarak 53,2 milyar dolar oldu.