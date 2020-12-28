TCMB'nin resmi rezerv varlıkları kasımda 82,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalarak 82,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarak 41,1 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 5,1 azalarak 40 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 27,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 22,3 milyar dolar anapara, 5,3 milyar dolar faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 63,4 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 27,6 milyar dolar bir ay vadelidir.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 4,6 artarak 40,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."