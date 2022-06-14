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TCMB'nin swap ihalesine 1 milyar dolarlık teklif

TCMB 2 hafta vadeli TLSwap alım ihalesinde 1 milyar 68 milyon dolar teklif geldi

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açılan 2 hafta vadeli döviz karşılığı TLSwap ihalesine 1 milyar 068 milyon dolar teklif geldi.

TCMB’nin duyurduğu ihale sonucuna göre, ihalede gerçekleşen tutar 1 milyar 068 milyon dolar oldu.

En düşük teklif 880, ortalama teklif 900,61, en yüksek teklif 911,25 olurken, tekliflerin ortalama fiyatı 900,61 olarak belirlendi.