TCMB'nin swap ihalesine 1 milyar dolarlık teklif
TCMB 2 hafta vadeli TLSwap alım ihalesinde 1 milyar 68 milyon dolar teklif geldi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açılan 2 hafta vadeli döviz karşılığı TLSwap ihalesine 1 milyar 068 milyon dolar teklif geldi.
TCMB’nin duyurduğu ihale sonucuna göre, ihalede gerçekleşen tutar 1 milyar 068 milyon dolar oldu.
En düşük teklif 880, ortalama teklif 900,61, en yüksek teklif 911,25 olurken, tekliflerin ortalama fiyatı 900,61 olarak belirlendi.