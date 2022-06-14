TCMB'nin swap ihalesine 1 milyar dolarlık teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açılan 2 hafta vadeli döviz karşılığı TLSwap ihalesine 1 milyar 068 milyon dolar teklif geldi.

TCMB’nin duyurduğu ihale sonucuna göre, ihalede gerçekleşen tutar 1 milyar 068 milyon dolar oldu.

En düşük teklif 880, ortalama teklif 900,61, en yüksek teklif 911,25 olurken, tekliflerin ortalama fiyatı 900,61 olarak belirlendi.