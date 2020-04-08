TCMB'nin tahvil alımları 'tam gaz'

08 Nisan 2020

Koronavirüs etkilerini sınırlamak için tahvil alımlarını artıracağını açıklayan TCMB'nin geçen hafta başından beri alımları nominal 15.1 milyar TL, piyasa değeri olarak 21 milyar TL 'ye ulaştı.

Piyasa değeri açısından 21 milyar TL'ye ulaşan bu alımın 15.6 milyar TL'sini İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki Hazine tahvilleri kaynaklı Piyasa Yapıcı bankalar aracılığıyla yapılan alımlar oluşturdu.

İşsizlik Fonu'nda Şubat sonu itibarıyla büyük bölümü Hazine tahvillerinde 131.6 milyar TL bulunuyor. TCMB'nin bu alımlarda şu an belirlediği bir üst limit bulunmuyor. TCMB PY'lere

belirlediği günlerde limit sağlıyor. Bugüne kadar geçen hafta cuma günü ve dün olmak üzere 2 kez bu limit sağlandı.

TCMB, 2019 sonundaki tahvil portföyünü 19 milyar TL'den bilançosunun yüzde 5'ine yani yaklaşık 32-33 milyar TL'ye çıkaracaktı. Ancak koronavirüs sonrası alımların önden yüklemeli

gerçekleştireceğini açıklayan banka, yüzde 5 limitini yükseltebileceğini ve işsizlik fonu kaynaklı tahvil alımlarının limitlere dahil edilmeyeceğini belirtti.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, APİ portföyündeki Hazine tahvilleri 2019 sonundaki 19 milyar TL'den 7 Nisan'da 43.1 milyar TL'ye yükseldi.

Nisan ayında borçlanma öngörüsünü 10 milyar TL artırarak 30 milyar TL'ye yükselten Hazine bu hafta düzenlediği 3 ihale 1 sukuk ihracı ile 20 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. Bankacılar artan Hazine borçlanmasının ve İşsizlik Sigortası Fonu'nun istihdam destekleriyle tahvil satışlarının ikincil piyasa faizlerinde ciddi baskı yaratmasını bekliyordu. Ancak TCMB'nin tahvil alımlarını hızlandırarak artırma yoluna gitmesi artık bu baskıyı azaltacak en büyük etken konumunda.

Hazine'nin koronavirüs kaynaklı alınan tedbirlerle nakit akışı beklendiği üzere bozulmaya başladı. Bu bozulmada ötelenen vergi tahsilatı ve önlemler kaynaklı artan giderler belirleyici.

Hazine nakit açığında rekor: 40.4 milyar lira