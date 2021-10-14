TD Securities: Dolar/TL gelecek yıl 9,75'i görür

Kanada merkezli yatırım bankası TD Securities Portföy Stratejileri Direktörü Cristian Maggio Bloomberg’e yaptığı açıklamada dolar/TL kurundaki son hareketlerin gelecekte gidilecek yönün sinyalleri olduğunu söyleyerek “Türkiye krizden krize gidiyor. Çoğu krizin doğası da siyasi. Düşünün bu daha bitmiş değil ve bu döngü her çeyrek tekrarlanıyor. Dolar/TL muhtemelen gelecek yıl 9,75 düzeyine kadar yükselebilir” diyor.



In Touch Capital Markets’tan foreks analisti Piotr Matys ise merkez bankasındaki görevden almaların TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun pozisyonunu daha da güçlendirdiğini söylüyor. Matys’e göre faiz indirimleri devam ederek liradaki kayıpları daha da artıracak ve enflasyonu yükseltecek. Matys eğer TL fazla değerli olsaydı faiz indiriminin meşru bir strateji olabileceğini ancak mevcut durumun böyle olmadığını belirtiyor ve ekliyor: “Küresel emtia fiyatlarının yüksek olduğu ve daha da yükseleceği bir zamanda Türkiye’nin daha istikrarlı ve hatta daha güçlü bir para birimine ihtiyacı var.”