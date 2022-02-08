TEB, 1,9 milyar net kâr elde etti

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2021 yılında 1 milyar 913 milyon TL net kâr elde etti.

Bankadan 2021 yılı finansal sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, TEB, geçen yılı, bir yandan dünya genelinde salgının neden olduğu zorluklarla mücadelenin sürdüğü bir yandan da normalleşmeyle birlikte süreçlerin değişen piyasa koşullarına göre yeniden düzenlendiği bir dönem olarak değerlendirdi.

Yaşanan gelişmelere hızla adapte olan TEB, yılı öngörüleri doğrultusunda tamamladı. Bankacılık faaliyetleriyle ülke ekonomisine katkı sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi desteklerken, “iyi ve örnek banka” olma anlayışıyla tüm paydaşlarına değer katmak ve toplumda pozitif etki yaratmak için çalışmalarına devam etti.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla TEB’in aktif toplamı 194,1 milyar TL olurken, net kârı 1 milyar 913 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 54’ünü oluşturdu. Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in toplam kredileri 104,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 131,8 milyar TL oldu.

TEB’in özkaynakları 13,6 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 18,05 oranında gerçekleşti.