TEB, 2020'de 1 milyar 177 milyon TL net kâr elde etti

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2020 yılı finansal sonuçlarına göre, TEB’in toplam TL kredilerindeki artış oranı yüzde 26 olurken, ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri, toplam aktiflerinin yüzde 59’unu oluşturdu.

Türk Ekonomi Bankası'ndan (TEB), yapılan açıklamaya göre, banka Türkiye'de salgın koşullarının etkisini gösterdiği ilk günden itibaren çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumaya öncelik verirken, yıl boyunca faaliyetleriyle ekonomiye katkı sağlamaya ve topluma destek olmaya devam etti.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla TEB’in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 30 artarak 140 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı 1.177 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 59’unu oluşturdu.

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in yılın son çeyreğinde toplam kredileri 82,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise yüzde 30 oranında artarak 93,8 milyar TL oldu.

2020 yılının son çeyreğinde de istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren ve kârlılığını sürdürülebilir şekilde artıran TEB’in özkaynakları 11,4 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 18,51 oranında gerçekleşti.

TEB, 2020 yılında da bireysel kredi alanına odaklanmayı ve bu alanda büyümeyi sürdürdü. Bu dönemde ihtiyaç kredisi bakiyesini erteleyerek nakit akışı bozulan müşterilerinin yanında olan TEB, süreç boyunca önceliğini müşterilerinin dijital kanallar üzerinden yaptığı işlemlere yoğunlaştırdı. Yıl boyunca dijital kanallar ve çağrı merkezinde yapılan geliştirmelerin yanı sıra müşteri özelinde farklılaşan kampanyalarla TEB’in dijital kanallardan kredi üretim oranı yüzde 44’e yükseldi.

TEB, Aile Akademisi ile tasarruf alışkanlığının toplum genelinde yaygınlaşmasına ve finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesine katkı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bununla birlikte TEB, müşterilerini tasarrufa teşvik etmek ve birikim yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla ürün ve hizmetler sunmaya da devam ediyor. Yatırım alışkanlığı az olan, nakit akışını düzenleyerek birikim yapmak isteyen müşterileri için sunduğu Marifetli Hesap ile birikim yapmayı kolaylaştırıyor.

2020 yılında, finans sektöründe öngörülen fakat daha uzun sürede gerçekleşmesi beklenen pek çok dijital gelişme salgın koşullarının da etkisiyle çok daha kısa sürede hayata geçti.

Mobil bankacılığı kullanan sayısı 1,9 milyona yaklaştı

Dijitalleşmeye ve teknolojiye uzun yıllardır yatırım yapan TEB, salgın döneminde yükselen dijital talepleri güçlü altyapısı ve yenilikçi uygulamalarıyla karşılayarak müşterilerinin yanında oldu.

Bu süreçte müşterilerini başta CEPTETEB ve CEPTETEB İŞTE olmak üzere dijital kanallara yönlendiren TEB, bankacılık işlemlerinin hızlı ve kesintisiz bir şekilde yapılmasını sağladı.

Yılın son çeyreğinde mobil bankacılık kanalını kullanan müşteri sayısı 1,9 milyona yaklaştı. Teknolojilerini geliştirmenin ve yenilemenin yanı sıra, müşterilerine değer katabilecek yeni teknolojilere de odaklanan TEB, FX platformunun hizmet verme saatlerini de 5/24 olarak artırdı. “Kolay Adres” tanımı ile müşterilerinin IBAN yerine cep telefonu numaralarını ve kimlik bilgilerini para transferlerinde kullanabilmelerini sağlamak üzere çalışmalarını tamamladı. TEB, müşteri odaklı ve yenilikçi bakış açısıyla dijital kanallara yatırım yapmayı önümüzdeki dönemde de sürdürecek.

Salgın süreciyle birlikte hızlanan otomasyon ve dijital dönüşüm, bankacılık sektörünün hizmet modeli ile müşteri talep ve beklentilerini şekillendirirken, müşteri etkileşiminde dijital kanallar daha fazla öne çıktı. TEB, KOBİ müşterilerine uzman müşteri temsilcileri ve "Danışman Banka" anlayışıyla hizmet sunmaya ve finansal çözümler üretmeye devam etti. KOBI servis modelini modern bankacılık uygulamaları ve dijital süreçlerle bütünleştirdi. TEB KOBİ Bankacılığı Grubu’ndaki disiplinli duruşu ile 2020 yılını sağlıklı geçirirken, sektör uzmanlığı gerektiren Altın Bankacılığı, Belediye Bankacılığı, Teknoloji Bankacılığı ve Tarım Bankacılığı alanlarında geçmişte olduğu gibi gelecekte de müşterisini iyi anlayan ve en çok tercih edilen banka olmak için çalıştı.

TEB, 2020 yılında da çok sayıda ödüle layık görüldü

Açıklamaya göre ayrıca, TEB’in dijital bankacılık platformu CEPTETEB, Global Finance dergisinin En İyi Dijital Banka 2020 yarışmasında Batı Avrupa’da faaliyet gösteren bankalar arasında "En İyi Bireysel Bankacılık Dijital Platformu" ödülüne layık görüldü.

TEB’in KOBİ’lerin ve işletmelerin günlük iş hayatını kolaylaştıran mobil uygulaması CEPTETEB İŞTE, The Asian Banker’ın düzenlediği Finansal Teknolojilerde İnovasyon Ödülleri kapsamında "En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması Ödülü"ne, Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) düzenlediği Global SME Finance Yarışması’nda Yılın Yenilikçi Ürünü dalında "Mansiyon Ödülü"ne, Global Business Excellence Awards tarafından "En İyi Uygulama Ödülü"ne, Global Finance Innovators 2020 ve Best Business Awards tarafından "En İyi İnovasyon’" ödüllerine, The Banker tarafından Dijital Bankacılıkta İnovasyon Ödülleri kapsamında Mobil kategorisinde ödüle layık görüldü.

TEB Özel Bankacılık, World Finance dergisinin en başarılı bankacılık hizmetlerini ödüllendirdiği World Finance Bankacılık Ödülleri 2020’de "Türkiye’deki En İyi Özel Bankacılık", International Finance dergisinin düzenlediği International Finance Awards 2020 kapsamında "En Yenilikçi Özel Bankacılık" ve Euromoney dergisi tarafından gerçekleştirilen Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Araştırması’nda "En İyi Özel Bankacılık" ödüllerine layık görüldü.

TEB Nakit Yönetimi, KOBİ ve kurumsal firmalara yönelik inovatif nakit yönetimi çözümleri ve bu alanda yaptığı çalışmalarla Asian Banking and Finance tarafından bir kez daha "Türkiye’de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası" seçildi.

TEB Çağrı Merkezi, iletişim merkezi ve müşteri bağlılığı uygulamaları alanında 205 bin üyesiyle küresel bir birlik olan Contact Center World tarafından düzenlenen "Contact Center World 2020" yarışmasında, EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölge Finallerinde "En İyi Müşteri Hizmetleri", "En iyi Satış Kampanyası ve Yapısı" ve "En iyi Satış Temsilcisi" olmak üzere 3 farklı kategoride "Altın Ödül"e layık görüldü.

TEB Müşteri Deneyimi Platformu projesi, International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen Dijital Dönüşüm Ödül Töreni’nde, Dijital Öncü kategorisinde ödüle layık görüldü.