TEB, 598.4 milyon lira net kar açıkladı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2021 yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yılın ilk yarısında bankanın kredileri toplam aktiflerinin yüzde 62’sini oluşturdu.

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla TEB’in aktif toplamı 138,7 milyar TL olurken, net karı 598,4 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 62’sini oluşturdu.

Tüm paydaşları için sorumluluklarını yerine getirme hedefiyle faaliyetlerini sürdüren TEB, “iyi ve örnek banka” anlayışıyla paydaşlarına değer katan, toplumda pozitif etki yaratan çalışmalar yaparken, ülke ekonomisine katkı sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi de destekliyor.

TEB’in yılın ilk yarısında toplam kredileri 86,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 94,7 milyar TL oldu.

TEB’in öz kaynakları 12 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 18,13 seviyesinde gerçekleşti.

TEB, yılın ilk yarısında tüketici kredilerinde büyümesini sürdürdü. Salgın sebebiyle nakit akışı bozulan ve ödeme güçlüğü çeken müşterilerine çözümler sunmaya devam eden TEB, bu çözümlerin büyük kısmını dijital kanallar üzerinden gerçekleştirdi. TEB, ihtiyaç kredilerinin yüzde 77’sini dijital kanallarından kullandırdı.

Yılın ilk yarısında açılan Vadeli Hesap adedinin payı yüzde 70, Marifetli Hesap adedinin payı ise yüzde 63 olarak yine dijital kanallar üzerinden gerçekleşti.