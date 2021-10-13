TEB Çağrı Merkezi’ne 3 dalda altın madalya

Türk Ekonomi Bankası (TEB), müşterilerine sunduğu hizmetlerle uluslararası alanda kazandığı ödüller yenilerini ekledi. Sesli yönlendirme, self servis fonksiyonlarının artırılması, ve konuşma analitiği gibi uygulamalarıyla müşteri deneyimini bir üst seviyeye çıkaran TEB Çağrı Merkezi, iletişim merkezi ve müşteri bağlılığı uygulamaları alanında 200 binden fazla üyesi ile küresel bir birlik olan ‘Contact Center World’ tarafından düzenlenen Contact Center World 2021 Ödülleri’nde 3 farklı kategoride altın madalya kazandı. Buna göre TEB, ‘En İyi Çağrı Merkezi’, ‘En İyi Teknoloji Kullanımı’ ve ‘En iyi Müşteri Deneyimi’ kategorilerinin kazananı oldu.

TEB, ‘En İyi Teknoloji Kullanımı’ kategorisinde elde ettiği altın madalyayı TELEPATİ isimli chatbot uygulaması sayesinde kazandı. Bir kişisel bankacılık asistanı olan TELEPATİ, kimlik doğrulama özelliği sayesinde birçok bankacılık işleminin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Pandemiyle birlikte çağrı merkezi üzerinden sağlanan hizmet kalitesinin belirleyici bir unsur haline geldiği söyleyen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “Çağrı Merkezimiz, müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerle her geçen gün kendini geliştirmeye devam ediyor, böylece aldığımız ödüllere her yıl yenilerini ekleyebiliyoruz.” dedi.