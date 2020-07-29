TEB, kredileri yüzde 20 artırdı

29 Temmuz 2020

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2020 yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk yarısında toplam TL kredilerindeki artış oranı yüzde 20 olan TEB, ekonomiye katkısını sürdürdü. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 64’ünü oluşturdu.

30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 16 artarak 124 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı 764.5 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 64’ünü oluşturdu.

TEB’in yılın ilk yarısında toplam kredileri 79.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise yüzde 9.5 oranında artarak 79 milyar TL oldu. 2020 yılının ilk yarısı itibarıyla büyümesini sürdüren TEB’in özkaynakları 10.9 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 17.93 oranında gerçekleşti.