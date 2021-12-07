TEB Portföy ve Burgan Bank iş birliğiyle TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu kuruldu. Anlık likidite imkanı sunan TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu, birikimlerini korumak isteyen yatırımcılar için düşük risk seviyesi ile yeni bir alternatif oluşturuyor.

Burgan Bank, müşteri taleplerine yönelik hizmet ve çözüm odaklı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. 13 farklı portföy yönetim şirketi ile aktif pazarlama sözleşmesi yürüten Burgan Bank, TEB Portföy iş birliği çerçevesinde kendi adını taşıyan para piyasası fonunu, yatırım fonu evrenine ekledi. TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu, düşük risk seviyesi ve anlık likidite imkanıyla Burgan Bank’ın mevduat müşterileri için yeni bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

“Müşterilerimize ayrıcalıklı birikim ürünleri sunmaya devam edeceğiz”

TEB Portföy ile yaptıkları iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Burgan Bank Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Aslı Koçer, “Burgan Bank olarak önceliğimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun hizmet ve çözümler sunabilmek. TEB Portföy ile yapılan iş birliği ile müşterilerimizin gecelik TL mevduatlarına alternatif olarak değerlendirebilecekleri yeni para piyasası fonunu ürün gamımıza ekledik. Fonun izahnamesinde belirtilen alım satım esasları kapsamında 7/24 işlem yapabilecekleri ve istedikleri an nakde dönebilecekler." diye konuştu.

Koçer, sözlerine şöyle devam etti: “Müşterilerimizin zamanla değişebilen ve farklılaşan ihtiyaçlarını yakından takip etmeye devam edeceğiz. Piyasa taleplerine göre portföyümüze özel fonlar ekleyerek ürün yelpazemizi çeşitlendirmeye gidebiliriz.”

Tüm kanallardan işlem yapılabilecek

Gecelik mevduata alternatif olan ve anlık nakit ihtiyacı bulunan yatırımcılara hitap eden TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu, sadece Burgan Bank müşterileri tarafından alınıp satılabilecek. Burgan Bank müşterileri fon işlemlerini Burgan Bank’ın tüm şubelerinin yanı sıra mobil bankacılık, internet bankacılığı ve iletişim merkezi üzerinden de yapabilecekler. Şube dışı kanallarda 24 saat boyunca o an geçerli fon fiyatı üzerinden alım–satım yapmak mümkün olacak. TL olarak işlem gören fon, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda (TEFAS) işleme kapalı olacak.