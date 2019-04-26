TEB Portföy, ING Portföy'ü satın alıyor

26 Nisan 2019

TEB Portföy Yönetimi ile ING Portföy Yönetimi, hisselerinin tamamının satışı konusunda anlaştı.

TEB Portföy'den yapılan açıklamaya göre, TEB Portföy satın almanın yanı sıra ING Bank ile de bir dağıtım anlaşması yaptı. Anlaşmaya göre TEB Portföy yatırım fonlarının da ING Bank dağıtım ağında pazarlaması sağlanacak.

ING Bank tarafından yapılan açıklamada ise, ING Portföy'ün faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğü, bununla birlikte portföy yönetimi işinin ING Grubu'nun global vizyonu kapsamındaki stratejik işler arasında yer almadığı belirtildi.

TEB Portföy Yönetimi Genel Müdürü Selim Yazıcı, satın alma sonrası yaratılacak sinerji ve işbirliği ile beraber 2019'un ilk çeyreğinde iki şirketin toplam 9 milyar TL olan ortalama varlık büyüklüğünün daha da artmasını beklediklerini söyledi.

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Kaynak: Reuters