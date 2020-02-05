TEB'den 1,1 milyar TL net kâr

05 Şubat 2020

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2019 yılında 1,1 milyar TL net kar elde etti.

TEB açıklamasına göre, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla TEB'in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 11 artarak 107,4 milyar TL’ye ulaşırken, net karı 1,1 milyar TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler ise toplam aktiflerinin yüzde 65’ini oluşturdu.

2019 yılının dördüncü çeyreğinde bankanın toplam kredileri 69,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise yüzde 12 artarak 72,2 milyar TL oldu. TEB’in öz kaynakları 9,7 milyar TL, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde yüzde 16,95 düzeyinde gerçekleşti.