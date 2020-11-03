TEB'den 1,1 milyar TL net kâr

03 Kasım 2020

Türk Ekonomi Bankası’ndan (TEB) 2020 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın üçüncü çeyreğinde toplam TL kredilerindeki artış oranı yüzde 19 oldu.

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla TEB'in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 25 artarak 134,5 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı 1 milyar 151,7 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 60’ını oluşturdu.

TEB’in yılın üçüncü çeyreğinde toplam kredileri 80,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise yüzde 26 artarak 91,3 milyar TL oldu.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde de TEB’in özkaynakları 11,2 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu, hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 19,01 seviyesinde gerçekleşti.