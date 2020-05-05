TEB'den 396 milyon TL net kâr

05 Mayıs 2020

Türk Ekonomi Bankası (TEB) bu yılın ilk çeyreğinde 396 milyon TL net kâr elde etti.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinde toplam TL kredilerindeki artış oranı yüzde 20 olan TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri toplam aktiflerinin yüzde 65’ini oluşturdu.

31 Mart 2020 itibarıyla TEB'in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 16 artarak 124 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı 396 milyon TL olarak gerçekleşti.

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in yılın ilk çeyreğinde toplam kredileri 80,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise yüzde 15 oranında artarak 83,3 milyar TL oldu.

Yılın ilk çeyreği itibarıyla istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren TEB’in özkaynakları 10,1 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 15,49 oranında gerçekleşti.