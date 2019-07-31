TEB'den 630 milyon lira net kâr

31 Temmuz 2019

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2019 yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla TEB'in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 5 artarak 101.5 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı 629.6 milyon TL olarak gerçekleşti. Krediler ise aynı dönemde toplam aktiflerinin yüzde 64.4’ünü oluşturdu.

TEB’in 2019 yılının ilk yarısında toplam kredileri 65.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 3 oranında artarak 65.9 milyar TL oldu. 2019 yılının ilk yarısı itibariyle istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren TEB’in özkaynakları 9.8 milyar TL’ye ulaştı. Sermaye yeterlilik rasyosu ise hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 16.61 oranına ulaşan bankanın donuk alacak oranı yüzde 5.24 seviyesinde gerçekleşti.