TEB’den depremzede müşterilerine destek

28 Ocak 2020

TEB, Elazığ’da meydana gelen ve başta Malatya olmak üzere pek çok çevre ilde hissedilen deprem sonrası olaydan etkilenen vatandaşların bireysel kredi taksitinin veya kredi kartı ekstresinin son ödeme tarihini 3 ay faizsiz erteleme kararı aldı.

Buna ek olarak deprem nedeniyle zor günler geçiren bölge halkının EFT, havale ve swift işlemlerinden ve bölgedeki şubelere gelecek havale işlemlerinden 3 ay boyunca ücret alınmayacak, 1 ay süresince de ortak ATM kullanımları ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Ayrıca TEB müşterilerinin bankacılık işlemlerini kolay ve kesintisiz sürdürebilmesi için ‘Gezgin Şube’sini de bölgeye gönderiyor.