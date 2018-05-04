TEB'den ilk çeyrekte 295 milyon TL net kâr

04 Mayıs 2018

Türk Ekonomi Bankası (TEB), bu yılın ilk çeyreğinde 295,9 milyon TL net kar elde etti.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2018 itibarıyla TEB’in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 6 artarak 90,8 milyar TL’ye ulaşırken, net karı 295,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler ise aynı dönemde toplam aktiflerinin yüzde 73’ünü oluşturdu. Toplam 66,1 milyar TL’lik kredilerin yarıya yakını ülke ekonomisinin lokomotifi KOBİ’lere kullandırıldı.

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in ilk çeyrekte takipteki kredilerinin oranı yüzde 2,92 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 6 artarak 59 milyar TL’ye ulaştı. İstikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren TEB’in öz kaynakları 9,1 milyar TL’ye ulaşırken, sermaye yeterlilik rasyosu ise hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 15,35 olarak gerçekleşti.

Her sektör gibi finans sektörünün de dijital dönüşüm sürecine bağlı olarak teknolojiyle entegre bir çalışma sistemini benimsemesi ve bu dönüşüme ayak uydurması gerekliliğinden yola çıkan TEB, gelişen teknolojiyi operasyon süreçlerinde kullanırken müşteri odaklı anlayışıyla bankacılık iş modellerini ve hizmet kanallarını da geliştiriyor. Bu doğrultuda TEB, dijital ve fiziki şubeyi birleştirdiği TEB Pratik Şube’yi hayata geçirdi. TEB Pratik Şube’de para çekme, yatırma, kredi kartı teslimi gibi fiziksel alışveriş gerektiren işlemlerin yanı sıra ıslak imzanın zorunlu olduğu konut kredisi kullanımı gibi işlemler de rahatlıkla yapılabiliyor. Fiziki dokümanların ortadan kalktığı ve tüm dokümantasyonun cihaz üzerinden dijital olarak onaylandığı TEB Pratik Şube ile operasyonel verimlilik de sağlanıyor.

İş kollarından destek operasyonlarına, bölgelerden şubelere kadar pek çok TEB’linin emeğiyle hayata geçirilen TEB Pratik Şube, yurt dışından yazılım ve donanım almadan tamamen yerli üretimle gerçekleştirildi. TEB, bilgi işlem ve operasyon departmanları ile Ar-Ge'deki mühendis kadrosuyla geliştirdiği, Denizli ile İstanbul’da pilot uygulamasını başlattığı TEB Pratik Şubeler ile yeni nesil bankacılık anlayışını tüm Türkiye’ye taşımayı hedefliyor.

TEB, Kadın Bankacılığı ile kadınlara iş hayatında karşılaştıkları engelleri aşmaları konusunda bütünlüklü destek sağlarken, ekonomide daha çok yer alarak daha fazla söz sahibi olmaları için kadınları cesaretlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda TEB, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırladığı video ile kadınların iş hayatında “el alem ne der” demeden hedeflerine ulaşması konusunda her zaman yanlarında olduğunu bir kez daha gösterdi. Çalışmalarıyla, kadınların cesaret kırıcı söylemlere aldırmadan ekonomiye katılımını ve iş hayallerinin peşinden koşmasını cesaretlendiren TEB’in kendi işini kurmak ve büyütmek isteyen kadınlara "yanınızdayız" mesajı güçlü bir şekilde aktarılmış oldu. Video ile 33 milyon kişiye erişildi, 15.7 milyon izlenme elde edildi.

TEB Girişim Bankacılığı ile 16 üniversiteli Silikon Vadisi’ne gidiyor

Girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak ve girişimcileri desteklemek amacıyla çalışmalar yapan TEB Girişim Bankacılığı, nitelikli teknolojik girişimcileri destekleyecek özel programlar geliştiriyor. Bu doğrultuda, TİM-TEB Girişim Evleri’nde sunulan ve üniversiteli genç girişimcilerin iş fikirlerinin değerlendirildiği Let’s Up Programı kapsamında "Yönetici Sohbetleri" düzenlenmeye başlandı. Öğrencilerin alanında uzman yöneticilerle bir araya geldiği etkinlik kapsamında, toplam 7 üniversitede Let’s Up Programı dahilinde gelişimlerini tamamlayan ve finale kalarak jüri karşısında ‘Demo Day’lerde sunum yapma hakkı kazanan üniversiteli girişimcilerden 16’sı Silikon Vadisi’ne gitmeye hak kazanacak.

TEB, 2018 yılının ilk çeyreğinde, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti alınarak 927 milyon TL tutarında kredi kullandırırken, bu rakamın içinde kurumsal firmaların payı yüzde 11 (106 milyon TL) olarak gerçekleşti. TEB Kurumsal Bankacılık, KGF dışında Ekonomi Bakanlığı tarafından bölgesel teşvik uygulamaları, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları kapsamındaki desteklerden yararlanacak firmalar için yatırım teşvik belgesi kapsamında uzun vadeli krediler de kullandırdı. TEB Kurumsal Bankacılık'ın 2018 yılının ilk çeyreğinde yatırım teşvik belgesi kapsamında faiz destekli kullandırılan kredi tutarı 336 milyon TL olarak gerçekleşti. Ayrıca Kamu Bankacılığı Departmanı aracığıyla kamu kurumlarına gerek kendi kaynaklarından gerekse de yurt dışı kaynaklar üzerinden destek vermeye devam etti.

Fintech’lerin bankacılık ve finans sektörünün geleceğinde bankalarla birlikte aktif rol alacağına inanan TEB, bu dalgaya yön veren en aktif kurum olmayı hedefliyor. Türkiye’den bankacılık ve finans dünyasını değiştirecek teknolojilerin çıkması amacıyla 2017’de finans teknolojisi konusunda fikir ve projeleri olan start up’lara özel olarak TEB Fintech Future Four Programı’nı başlatan TEB, program kapsamında, start up’ların fikirlerini filizlendirmek için gereken finansal destek ve ticarileşme sürecinde ihtiyaç duydukları danışmanlık desteğini sunarak girişimcilerin kendi şirketleriyle dünya çapında başarıya ulaşmasını sağlayacak bir model tasarladı.

TEB, 2018’in ilk çeyreğinde yenilediği programını yarışma gibi değil, tüm yıl açık kalacak şekilde yeniden tasarladı. Bu kapsamda Kuzey Avrupalı bir fintech hızlandırıcı programı olan Nestholma’yı projede danışman olarak konumlandıran TEB, fintech’lerin Avrupa pazarında kendilerini anlatma ve dış pazarlara ulaşmalarına yardımcı olmaları için bu iş birliğinden yararlanacak. TEB, bu programla Türk fintech’lerinin yurt dışına açılmasını hedefliyor.

TEB’in dijital bankacılık platformu CEBTETEB 3. yaşını kutladı. CEPTETEB mevduat hacmi 4,2 milyar TL'ye ulaştı. TEB müşterilerinin yüzde 86’sı dijital dağıtım kanallarını kullanırken, online bankacılık aktif müşteri sayısı 1 milyonu aştı. Mobil bankacılığı kullanan müşteri sayısı ise 857 bine ulaşırken, dijital bankacılık kullanım oranı yüzde 44’e, mobil bankacılık kullanım oranı da yüzde 35'e ulaştı.