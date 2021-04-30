TEB'den ilk çeyrekte 339 milyon lira net kâr

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yılın ilk çeyreğinde 339 milyon lira net kâr açıkladı. TEB'in açıklamasına göre, bankanın aktif toplamı 31 Mart itibarıyla 135,7 milyar lira olurken, net karı 339 milyon TL olarak gerçekleşti.

TEB'in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 61'ini oluşturdu.

İlk çeyrekte toplam kredileri 82,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşen bankanın aynı dönemde toplam mevduatı ise 92,4 milyar TL oldu.

Söz konusu dönemde bankanın özkaynakları 12 milyar lira olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12'nin üzerinde, yüzde 17,99 olarak gerçekleşti.

Online bankacılık müşteri sayısı 2 milyonu aştı

Açıklamaya göre TEB, yılın ilk çeyreğinde bireysel kredilerde büyümeye devam etti ve nakit akışı bozulan müşterilerinin kredi ertelemelerine destek sağladı. Dijital kanal geliştirmeleriyle müşterilerine yeni kampanyalar sunan TEB'in online bankacılık kanallarını kullanan müşteri sayısı ise yılın ilk çeyreğinde 2 milyonu aştı ve dijital bankacılık kullanımı yüzde 70'e ulaştı.