TEB'den sendikasyon kredisi anlaşması

Türk Ekonomi Bankası (TEB), uluslararası bankalardan 367 gün vadeli 306 milyon avro ve 61,5 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı.

TEB'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, sendikasyon kredisine ilişkin bazı detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, "Bankamızca, uluslararası bankalardan 367 gün vadeli olmak üzere toplam 306 milyon avro ve 61,5 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağlanması amacıyla kredi sözleşmesi imzalanmıştır. İhracatın finansmanı amaçlı kullanılacak olan 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti dolar için Libor + yüzde 2,25, avro için Euribor + yüzde 2,10'dur." ifadelerine yer verildi.