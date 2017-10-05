TEB’den yeni kredi kampanyası

05 Ekim 2017

Türk Ekonomi Bankası (TEB), müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını en uygun ve en rahat şekilde karşılayabilmeleri için yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında kredi kullanan TEB müşterileri farklı tutarlardaki nakit ihtiyaçlarını, ödeme güçlerine göre farklı vadelerde geri ödeyebiliyor. Örneğin 10 bin TL ihtiyaç kredisi kullanan bir müşteri, 48 ay vadede yüzde 1.33 faiz oranı ile günde 10 TL’ye kredisini öderken; dileyen müşteriler ise üç ay erteleme seçeneğiyle, 2018 yılında ödemelerine başlayabilecek.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi kampanya ile ilgili olarak şunları söyledi: “Kampanyamız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını ertelemeden, kendilerini zora sokmayacak şekilde günlük birikimleriyle kolayca ödeyebilecekleri bir çözüm üretmeyi hedefledik. Müşterilerimize günde 10 TL birikimle ödeyebilecekleri bir ihtiyaç kredisi sunuyoruz. İsteyen müşterilerimiz de üç erteleme imkanından faydalanarak, 2018’de ödemelerine başlayabilir.”