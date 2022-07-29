TEB'den yılın ilk yarısında 4,7 milyar TL net kar

TEB, 2022 yılı ilk 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla TEB’in aktif toplamı 256,1 milyar TL, net karı da 4 milyar 705 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 57’sini oluşturdu.

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in toplam kredileri yılın ilk yarısında 149,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 185,9 milyar TL oldu.

2022 yılında güçlü sermaye yapısıyla birlikte istikrarlı büyümeyi sağlayan ve karlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren TEB’in özkaynakları 18,7 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin üstünde, yüzde 15,58 düzeyinde gerçekleşti.

TEB, Türk lirası ile yapılan birikimleri kurdaki olası değişimlere karşı korumak amacıyla Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesap, Döviz Tevdiat Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap, Altın Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap ve YUVAM Hesap ürünlerini hem gerçek hem de tüzel müşterilerine sunmaya devam etti.

Yılın ikinci çeyreğinde TEB Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatların toplam hacmi yüzde 149 artarken, TEB’in bu ürünlerindeki pazar payı ise 100 baz puan yükseldi.

Müşterilerini tasarrufa teşvik etmek için mevduat tarafında alternatif ürünler sunan TEB, para yatırma/çekme esnekliğiyle birikim yapmayı kolaylaştıran Marifetli Hesap ile müşterilerinin tasarruf alışkanlığının yaygınlaşmasına katkıda bulunurken, yeni müşteri edinimini de artırdı. TEB’in TL Marifetli Hesap hacmi sene başına kıyasla yüzde 3,5 arttı.