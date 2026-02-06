TEB’in 2025 net kârı 14 milyar 61 milyon TL’ye ulaştı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2025 yılı sonunda güçlü bilançosu, sürdürülebilirlik odaklı finansman yaklaşımı ve dijitalleşme yatırımlarıyla hem reel sektöre hem de topluma sağladığı katkıyı artırdı. Banka, kredileriyle aktiflerinin yüzde 58’ini ekonomiye yönlendirerek büyümeyi desteklemeyi sürdürdü.

31 Aralık 2025 itibarıyla TEB’in aktif toplamı 768 milyar TL’ye, net kârı ise 14 milyar 61 milyon TL’ye ulaştı. Toplam krediler 445 milyar TL, mevduat ise 510 milyar TL olarak gerçekleşti. Özkaynaklar 58 milyar TL’ye yükselirken, sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18,82 ile yasal hedeflerin oldukça üzerinde seyretti. Banka, risk yönetimi ve aktif kalitesine öncelik vererek istikrarlı büyümesini korudu.

Reel sektöre uluslararası kaynak desteği

TEB, uluslararası fonlarla dış ticaretin finansmanını güçlendirdi. Yenilenen sendikasyon kredisiyle reel sektöre 350 milyon ABD doları destek sağlandı. Yüzde 106 oranında yenilenen bu krediye 14 ülkeden 23 banka katıldı. Ayrıca banka, ilk kez hazırladığı Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi ile yeşil, sosyal ve sürdürülebilir projelerin finansmanını hedefleyen yeni bir döneme geçti.

50 milyon Euro finansman sağlandı

Düşük karbonlu ekonomiye geçiş hedefi doğrultusunda European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ile iş birliği güçlendirildi. Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF II) kapsamında 100 milyon Euro’luk kredi anlaşması imzalanırken, ilk etapta 50 milyon Euro finansman sağlandı. Bu kaynak; KOBİ’ler, kurumsal firmalar ve bireysel müşterilerin sürdürülebilir yatırımlarına yönlendirilecek.

Dijital bankacılık ve müşteri odaklı çözümler

CEPTETEB ve CEPTETEB İŞTE platformlarında yapılan geliştirmelerle bireysel ve ticari müşterilerin kredi, ödeme ve dış ticaret işlemleri daha esnek ve dijital hale getirildi. Online İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) ve kredi yapılandırma çözümleri öne çıktı.

Reeskont kredilerinde 11,7 milyar TL’lik aracılık

TEB, Kadın Bankacılığı kapsamında kadın KOBİ kredilerinde yıllık yüzde 70 büyüme sağladı. Finansal okuryazarlık alanında ise TEB Aile Akademisi aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaşıldı. İhracatçıların desteklenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reeskont kredilerinde 11,7 milyar TL’lik aracılık gerçekleştirildi.