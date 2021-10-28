TEB’in aktifleri üçüncü çeyrekte 149,7 milyar TL’ye ulaştı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2021 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın üçüncü çeyreğinde, TEB’in piyasaya sağladığı kredileri tutarı toplam aktiflerinin yüzde 60’ını oluşturdu.

2021 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre, 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla TEB’in aktif toplamı 149.7 milyar TL olurken, net kârı 1,043.8 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 60’ını oluşturdu.

TEB’in yılın üçüncü çeyreğinde toplam kredileri 89.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 102.1 milyar TL oldu. 2021 yılının ilk dokuz ayında da istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren ve karlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren TEB’in özkaynakları 12.7 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 17.01 oranında gerçekleşti.

TEB, üçüncü çeyrekte Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığı yeni sözleşme ile 50 milyon dolarlık işbirliği anlaşması gerçekleştirdi. Söz konusu anlaşma ile dış ticaretin devamlılığı amaçlanırken, firmaların dış ticaret işlemlerine yönelik ihtiyaçlarının desteklenmesine devam ediliyor.

İhtiyaç kredilerinin yüzde 85'i dijital kanallardan kullandırıldı

TEB, yılın üçüncü çeyreğinde tüketici kredilerindeki büyümesini sürdürdü. Üç ay ertelemeli alternatif ödeme planları ile müşterilerine teklifler sunan TEB, bu çözümlerin büyük bir kısmını dijital kanallar üzerinden gerçekleştirdi. Bu dönemde TEB, ihtiyaç kredilerinin yüzde 85’ini dijital kanallardan kullandırdı.

Yılın üçüncü çeyreğinde TEB, ülkemizde meydana gelen orman yangınları ile sel felaketinden etkilenen bölgelerde işletmelere destek olmak adına müşterilerine, devam eden taksitli ticari kredileri, KMH ve kredi kartlarına dair ödemelerini üç ay faizsiz olarak erteleme imkânı tanıdı. Ayrıca TEB, anaparanın banka kaynaklarından, faiz desteğinin ise KOSGEB tarafından karşılandığı KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı’na dahil oldu. Bu kapsamda, meydana gelen yangın ve sel felaketlerinden etkilendiğini belgeleyen firmalara 250 bin TL’ye kadar kredi imkânına ilk 12 ayı ödemesiz, geri kalanı üçer aylık eşit taksitlerle 36 ay vadeli olacak şekilde ulaşma imkanı sağlandı.

Her üç müşteriden biri uzaktan görüşme ile TEB müşterisi oldu

1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren “Uzaktan Müşteri Edinme” düzenlemesi sonrası, her üç kişiden biri CEPTETEB mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşme yaparak dakikalar içerisinde TEB müşterisi oldu. TEB’in djital bankacılık aktif müşteri sayısı yılın üçüncü çeyreğinde 2 milyonu aşarken, sadece mobil bankacılık kanalını kullanan müşteri sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 arttı.