TEB'in ilk çeyrek kârı 312.4 milyon TL

02 Mayıs 2019

Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 5 artarak, 102.2 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı 312.4 milyon TL olarak gerçekleşti. Krediler ise aynı dönemde toplam aktiflerinin yüzde 65.2’sini oluşturdu.

TEB’in 2019 yılının ilk çeyreğinde toplam kredileri 67 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 6 oranında artarak 68.3 milyar TL oldu. Bankanın özkaynakları ise 10 milyar TL’ye ulaştı.

Sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 15.65 olarak gerçekleşen bankanın donuk alacak oranı yüzde 4.59 seviyesinde gerçekleşti.