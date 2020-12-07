Tek yatırımcının alımı Petkim’i hareketlendirdi

İSTANBUL/DÜNYA



Yatırımcı Cem Okullu, cuma günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre hisse başına 4.30 ile 4.63 TL fiyat aralığından 97 milyon nominal Petkim hissesi alarak şirketteki payını yüzde 2,35'ten yüzde 6,19'a yükseltti. Petkim hisseleri cuma günkü yüzde 8,9 yükselişin üzerine dün de ilk seansta yüzde 7,1 değer kazanarak 4.97 liraya çıktı.



Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, "Daha önce KAP'a açıkladığı üzere TSKB'de büyük montanlı alım yapan Cem Okullu'nun cuma yine KAP'a açıkladığı Petkim alımları sonrasında hissede yukarı hareketin devam ettiği görülüyor" dedi.

Kaya, Twitter adresinden yaptığı açıklamada Cem Okullu’nun TSKB’den 50 günde yüzde 50 kar ile 134 milyon lira kazandığını belirterek 3 Aralık’ta TSKB’den çıkarak Petkim hisselerine giriş yaptığını yazdı.



Daha önce işlem yasağı gelmişti



Okullu, Petkim hisselerini aldığını açıklamada bir gün önce yine KAP'a yaptığı açıklamada TSKB'nin yüzde 7,1'ine karşılık gelen 199 milyon adet hissesini, hisse başı 2 ile 2.12 lira arasında sattığını açıklamıştı. Okullu KAP açıklamalarında göre ekim ayında yüksek miktarda TSKB hissesi almıştı.



Cem Okullu daha önce de Tukaş hisselerindeki işlemleri nedeniyle sosyal medyada oldukça eleştirilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu da mayısta Tukaş hisselerindeki işlemleri nedeniyle Cem Okullu'ya 6 ay süreyle işlem yasağı getirmişti. Bu yıl haziran ayında da İş Finansal Kiralama AŞ hisselerindeki işlemleri nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ceza almıştı. Okullu’ya İş Finansal Kiralama hissesindeki işlemleri nedeniyle BİST yönetimi tarafından 3 ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve internetten emir kısıtlama cezalarını verilmişti.