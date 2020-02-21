Tekfen Holding'den 2019'da 1,4 milyar lira net kar

21 Şubat 2020

Tekfen Grubu'nun 2019 finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasına göre, 2019'da önceki yıla kıyasla grubun konsolide bazda cirosu yüzde 20 artarak 14 milyar 603 milyon lira, faiz, vergi, amortisman öncesi karı (FAVÖK) yüzde 28 yükselerek 1 milyar 921 milyon lira oldu.

Bu dönemde grubun net karı 1 milyar 415 milyon lira düzeyinde gerçekleşirken, aktif büyüklüğü 12 milyar 663 milyon liraya, özkaynakları 5 milyar 497 milyon liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, grup olarak kurumsal yapılanma, dijital dönüşüm ve yatırım anlamında başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ifade etti.

Grup şirketlerinin öncelikle bölgesel ayak izini artırdığını ve global oyuncu olma hedefi doğrultusunda somut adımlar attığını belirten Gigin, "Özellikle müteahhitlik sektöründe tüm dünyada yaşanan darboğaza ve ertelenen büyük projelere rağmen iş miktarını artırmayı başardık." ifadesini kullandı.

Gigin, Rusya pazarına 2019'da yeniden, iddialı bir boru hattı projesiyle girdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çelik donanım ve yapı imalatı konusunda faaliyet gösteren şirketlerimizden Tekfen İmalat’ın İngiltere ve Fransa’da iki rafineri için aldığı siparişler, ulaşabileceğimiz pazarların sınırlarını ve bu alandaki yeterliliğimizin seviyesini göstermesi açısından memnuniyet verici. Tekfen Mühendislik olarak; dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsü olan Çanakkale 1915 Köprüsü’nün müşavirlik ve kontrollük hizmetlerini veriyor olmamız çok önemli. 2019 yılında Arjantin’den Hindistan’a uzanan geniş bir coğrafyada, 15 ülkeye toplam üretiminin yaklaşık yüzde 15’ini ihraç eden Toros Tarım, 2019 yılında ilk yurtdışı yatırımını gerçekleştirdi ve ürünlerini hem Avrupa pazarına hem de önemli bir tarım ülkesi olan Romanya’ya ulaştırmakta önemli bir rol üstlenecek olan Agriport şirketini satın aldı. Ürünlerini 31 farklı ülkeye meyve gönderen Tekfen Tarım ise, bayrağımızı dünyanın dört bir yanına başarıyla taşımakta ve her geçen gün portföyüne yeni ülkeler ekleyerek pazarını büyütmektedir”

Geçen yıl petrokimya şirketi SOCAR Polymer'in yüzde 10'unu satın aldıklarını anımsatan Gigin, Tekfen olarak faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda köklü değerlerine ve evrensel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Taahhüt grubundan 984 milyon lira net kar

Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı Cahit Oklap ise holdingin mali açıdan gösterdiği yüksek performanstan dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

Grup iştiraklerinin mali performansları hakkında da bilgi veren Oklap, "Tekfen adını küresel bir marka haline getiren taahhüt grubumuz, 2019'da 10 milyar 539 milyon lira ciro ve 984 milyon lira net kar elde etti. Taahhüt Grubumuzun amiral gemisi olan Tekfen İnşaat'ın 2019 sonu itibarıyla elindeki aktif iş stoku (backlog) 1 milyar 715 milyon dolar seviyesinde olup, şirketimiz faaliyetlerini Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Katar, Kazakistan, Suudi Arabistan, Rusya ve Türkiye’deki çok sayıda projede sürdürmektedir." değerlendirmelerini yaptı.

Oklap, Tekfen Grubu'nun ikinci en büyük faaliyet alanını temsil eden tarımsal sanayi grubunun da 2019'u 3 milyar 983 milyon lira ciro ve 386 milyon lira net kar yaratarak tamamladığını aktardı.

Tekfen olarak, iş hedeflerinin yanı sıra gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için üzerlerine düşen görevi yaptıklarını da belirten Oklap, geçen yıl CDP (Carbon Disclosure Project) kapsamında, hem İklim Değişikliği, hem de Su Güvenliği programlarında A (-) bandında yer alarak Türkiye'nin İklim ve Su Liderleri arasında yer almaktan gurur duyduklarını ifade etti.