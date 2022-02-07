TeklifimGelsin global pazara açılıyor

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Kullanıcılara 40 saniye içinde kredi, yatırım ve sigorta tekliflerini sunan finansal pazaryeri platformu TeklifimGelsin’e 7 milyon lira değerleme üzerinden ilk yatırım geldi. Şirket geçen yıl Haziran ayından bu yana, aylık ortalama yüzde 220 büyüme başarısı göstererek 30 bin kullanıcı sayısına ulaştı.

TeklifimGelsin CEO’su Cem Zararsız, kişiye özel kredi karnesinin de yer aldığı platformu, yeni yatırımlarla birlikte açık bankacılığın gereklerini yerine getirerek, yurt içi ve yurt dışında büyümeye devam edeceklerini söyledi.

Ortaokuldan bu yana birlikte çalışmalar yapan Cem Zararsız ve Ertuğrul Hakan Biri, Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun olduktan sonra, fintech şirketi TeklifimGelsin’i kurdular.

Şirketin gelişim sürecini ve hedeflerini DÜNYA’ya anlatan TeklifimGelsin CEO’su Cem Zararsız, 2021 yılı başında kurdukları şirketin, İTÜ Çekirdek tarafından desteklendiğini bildirdi. Bankalar ve sigorta şirketleriyle kurdukları entegrasyonun, açık bankacılık teknolojileriyle kişiye özel hizmeti hızlı ve güvenli biçimde sunduğunun altını çizen Zararsız, “TeklifimGelsin kullanıcıların talepleri doğrultusunda 40 saniye içinde tüm finansal kuruluşların kredi, yatırım ve sigorta tekliflerinin karşılaştırılıp başvurularının yapılabildiği bir finansal pazaryeri platformu olarak haziran ayından itibaren kullanılmakta” dedi.

İşlem sayısı 30 bini geçti, kişisel kredi karnesi veriyor

Zararsız, bugüne kadar 30 binden fazla kişinin işlem yaptığı TeklifimGelsin uygulaması üzerinden banklara olan borçlar yanı sıra, borçları ödeme alışkanlığı ve kişisel bilgilerin bir araya getirilerek oluşturulan Kredi Karnesinin de incelenebildiğini bildirdi.

Fintech girişiminin geçen yıl Haziran ayında 7 milyon TL değerleme ile ilk yatırımını aldığını söyleyen Cem Zararsız, piyasaya sürecekleri yeni ürünlerle şirketin değeri ve yatırım miktarında önemli artışlar beklediklerini, yurt dışından da ürüne yönelik talep oluşturacaklarını aktardı.

Türkiye’de açık bankacılık teknolojisinin ciddi bir gelişim gösterdiğini söyleyen Zararsız, “Kişilerin finansal işlemlerini çok daha hızlı ve güvenli şekilde tamamlamalarını sağlayan Açık Bankacılık teknolojisi ülkemizde regülatörler tarafından da önem verilen bir konu. TeklifimGelsin olarak ülkemizde ve yurt dışında Açık Bankacılığın gerekliliklerini yerine getirerek son kullanıcıların finansal hayatlarını kolaylaştırmak ve uygulamalardaki deneyimlerini arttırmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.