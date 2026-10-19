Teknik analiz öldü mü?

Bir fiyat grafiğindeki dönüşü önceden görmek, o hareketten para kazanmakla aynı şey değil. Teknik analiz etrafındaki tartışmanın düğümlendiği nokta da burada: Geçmiş fiyatlarda fark edilen bir düzen, işlem başladıktan sonra ne ölçüde işe yarıyor? Hareketli ortalamalar, destek ve dirençler ya da momentum göstergeleri piyasayı okumak için kullanılıyor. Ancak bir sinyalin bilgi taşıması, uygulanabilir ve kalıcı bir kazanç sağlaması için tek başına yeterli olmuyor.

Yöntemin temelinde fiyat, işlem hacmi ve geçmiş piyasa davranışlarından yararlanarak olası hareketleri değerlendirmek bulunuyor. Bununla birlikte, grafikte gözle bir şekil aramak ile önceden tanımlanmış bir kuralı aynı koşullarla tekrar tekrar sınamak arasında önemli bir fark var. Bilgisayarlar bu ikinci yaklaşımın çok sayıda varlık ve dönem üzerinde uygulanmasını kolaylaştırdı. Bu nedenle teknik analiz tartışmasını yalnızca ekrana çizilen çizgilerin yararlı olup olmadığı sorusuna indirgemek eksik kalıyor.

Teknik analizde geçmiş veri neden yanıltabilir?

Teknik analiz üzerine akademik bulgular, fiyat geçmişinin bütünüyle anlamsız olduğunu söylemiyor. 1992’de yayımlanan bir çalışma, Dow Jones’un 1897–1986 dönemindeki verilerinde hareketli ortalama ve işlem aralığı kırılması kurallarını destekleyen sonuçlar buldu. 1993 tarihli başka bir araştırma ise geçmişte iyi performans gösteren hisseleri alıp zayıf kalanları satan stratejilerde, üç ila 12 aylık elde tutma dönemlerinde pozitif getiriler saptadı. Bu sonuçlar belirli kurallar ve örneklemler için geçerliydi; her formasyonu doğrulamıyordu.

En önemli sorunlardan biri, aynı geçmiş veri üzerinde çok sayıda gösterge ve parametre denenmesi. Yeterince farklı kombinasyon arasından yalnızca en iyi görünen seçildiğinde, başarı yöntemin gücünden değil tesadüften kaynaklanabiliyor. Veri madenciliği yanlılığı olarak bilinen bu sorun, geçmişe dönük testlerin değerlendirilmesini güçleştiriyor. Bir stratejinin seçilirken kullanılan verilerde başarılı olmasıyla, seçimde kullanılmamış verilerde de benzer sonuç üretmesi ayrı sınavlar oluşturuyor.

Teknik analiz açısından ikinci sorun, grafikte görülen getirinin işlem maliyetlerini karşılayıp karşılamadığı. Şanghay ve Shenzhen endekslerini inceleyen 2015 tarihli bir araştırmada, maliyetler hesaba katılmadığında en başarılı teknik kuralın alıp elde tutma stratejisini geçtiği görüldü. İşlem maliyetleri eklendiğinde ise bu üstünlük ortadan kalktı. Bulgular, incelenen piyasalar ve dönemlerle sınırlı olmakla birlikte, yatırımcının karşısındaki somut farkı gösteriyor: Geçmişte kârlı görünen bir sinyal, uygulanırken aynı kazancı bırakmayabiliyor.

Grafiklerden algoritmalara uzanan dönüşüm

Öte yandan, trendleri ölçmeye dayanan yöntemler araştırmalardaki yerini koruyor. 2012’de yayımlanan bir çalışma, hisse endeksleri, dövizler, emtialar ve devlet tahvillerini kapsayan 58 vadeli işlem ve forward sözleşmesinde, varlığın kendi geçmiş getirisiyle sonraki getirisi arasında öngörü ilişkisi buldu. Çalışma, 25 yılı aşan verileri inceledi. Burada sınanan, grafiğe bakarak serbestçe yorumlanan bir şekilden ziyade, açık kurallarla ölçülebilen bir trend stratejisiydi.

Mesleki eğitimdeki yönelim de veriyle çalışmanın önemini gösteriyor. Mayıs ayında açıklanan 2027 CFA müfredatına finansal veri bilimi, yapay zekâ ve büyük dil modellerini ele alan yeni bir modül eklendi; Python uygulamaları da güncellendi. Yeni müfredat Şubat 2027’den itibaren sınavlara yansıyacak. Bu değişim, teknik analizin tamamen terk edildiğinin kanıtı değil. Yatırım süreçlerinde model kurma, hesaplama ve sonuçları sınama becerilerinin nasıl geliştirildiğini gösteren güncel bir örnek.

Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde, teknik analiz için tek bir başarı ya da başarısızlık hükmü vermek güçleşiyor. Kullanılan kural, piyasa, işlem sıklığı ve maliyetler sonucu değiştirebiliyor. Bir değerlendirmenin sağlamlığı da yalnızca doğru çıkan tahminlerle ölçülemiyor: Başarısız işlemler, yaşanan kayıplar, karşılaştırma yapılan alternatif ve test dışında kalan dönemlerdeki sonuçlar da önem taşıyor. Yatırımcı açısından belirleyici soru, sinyalin ne kadar ikna edici göründüğünden çok, hangi koşullarda sınandığı oluyor.