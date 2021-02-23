Teknosa, bedelli sermaye artışına gidiyor

Teknosa bedelli sermaye artışına gidecek, ana hissedar Sabancı rüçhan hakkının tamamını kullanacak

Teknosa 110 milyon TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 91 milyon TL artırılarak 201 milyon liraya TL'ye yükseltilmesi kararı aldı.

Teknosa'dan dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmayacağı sermaye artırımında 1 TL nominal değerli 100 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı 3 TL olarak belirlendi.

Teknosa'nın ana hissedarı Sabancı Holding ise KAP'a yaptığı açıklamada, Teknosa'nın gerçekleştireceği bedelli sermaye artırımında, Sabancı'nın Teknosa sermayesinin %50.01'ini temsil eden paylara ait yeni pay alma haklarının tamamını bedelleri tamamen ve nakden ödenerek kullanacağı belirtildi. Ayrıca, yeni pay alma hakkı kullanılmayan ve daha sonra Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılamayan pay olması halinde, bu payların da Sabancı Holding tarafından satın alınacağı belirtildi.

Açıklamada, bedelli sermaye artırımıyla Sabancı tarafından Teknosa'ya asgari 136.5 milyon TL nakit fon girişi sağlanacağı ve Sabancı Holding'in Teknosa sermayesindeki payının en az %50.01 düzeyinde korunmuş olacağı öngörüldü.