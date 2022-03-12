Temettü emekliliği yatırımcılarında artış

Barış ERKAYA

1990’ların sonu, 2000’lerin ise başlarında “borsada yatırım yapmak” tabirinden daha çok kullanılan kavram “oynamak”tı. Finansal okur yazarlığın düşük olduğu o dönemde İMKB’de kısa yoldan köşeyi dönmek bir moda, bu modayı destekleyen ise birkaç ayda parasını ikiye katlamış kişilerin vitrin öyküleriydi. Bu yüzden çoğunlukla aslında ortağı olunacak şirketin analizi vakit kaybı görülür, tüyo verenlerin ise peşinden koşulurdu. O günlerden bugünlere köprünün altından çok sular aktı. Finansal okur yazarlık da giderek artmaya, kısa yoldan köşe dönmeye çalışanların oranı da hızla azalmaya başladı. Artık mühendisinden, doktoruna, avukatından öğrencisine borsanın ruhuna daha uygun birçok yeni tür yatırımcı profili ortaya çıkmaya başladı.

Finansal bağımsızlığa kâr payıyla ulaşmak

Bugün özellikle, bir süredir bizim de sıklıkla altını çizdiğimiz finansal bağımsızlık kavramı dillendiriliyor, buna uygun yatırımlar görmeye başlıyoruz. Bu açıdan en çok gördüğümüz yatırımcı profillerinden biri de temettü yatırımcıları. İster değer yatırımcılığı deyin, isterseniz temettü emekliliği stratejisi. Fakat riskin minimuma indirildiği yatırım şekli de açıkçası bu olarak kabul edilir. Berkshire Hathaway efsanesinin arkasındaki isim olan Warren Buff et tarzı yatırım da aslında budur. Yani bir şirketin hissesinin ucuz olduğuna ve yüksek temettü ödeyeceğine olan inançla yapılan ve savaşmış, Fed’miş çok da umursamayan, daha da ucuzlaması halinde portföyü daha da büyütmeye odaklayan uzun vadeli bir yatırım modeli. Üstelik bu yatırım modeli tamamen bir analize ve matematiğe dayanıyor. Hesap basit: Finansal bağımsızlık getirebilir bir temettü getirisi elde edebilecek portföy büyüklüğüne ulaşmak. Ve modeli bozan hisse senetlerini çıkarıp yerine modele uygun yeni hisse senetlerini ve eldekilere de daha fazlasını eklemek...

Sağlıklı değerleme için de önemli

Son zamanlarda bu türden akıllıca stratejiyi disiplinli şekilde uygulamaya başlamış çok fazla yatırımcı görmeye başladık. Fakat sorun şu ki, bu yatırımcı modelini daha fazla çekebilecek sayıda borsa şirketini maalesef piyasada göremiyoruz. Hatta öyle ki, onlarca yıldır temettü ödeme alışkanlığı olan şirketlerin bile son yıllarda bu politikasını terk ettiğine şahit oluyoruz. Geri kalan birçok şirket ise elde ettiği nakit karı dağıtmaktansa bünyede tutup değerlendirerek yani şirketi büyüterek, yatırımcılara büyüme yatırımı fırsatı sunacağı inancını taşıyor. Bu bazı şirketlerde işe yarasa da yani hisse senetleri büyüyen şirketle birlikte değerlense de bazı diğer şirketlerde pek de işe yaramayabiliyor.

58 ŞİRKET 3'TE 3 TEMETTÜ ÖDEDİ

2019-2021 arasını incelediğimizde üç yılın üçünde de temettü ödeyen şirket sayısının sadece 58 şirketle sınırlı kaldığı dikkat çekiyor. Bu şirketlerin temettü ödeme ısrarı ve geleneği bu şirketlerin hisse senedi fiyatlarına da çoğunlukla yansıyor. Öte yandan İstanbul Borsası’nın tarihi kadar eski ve kotasyonundan bu yana temettü ödeme geleneği olan birçok şirketin bu listeye artık girmediği gerçek. Bu da belki de borsada daha fazla derinlik sağlayabilecek temettü yatırımcılarının ellerindeki alternatifl eri giderek azaltıyor.