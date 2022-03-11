Borsada temettü mevsimi başladı. Bugün konsolide bilançoların açıklanmasından sonra borsadaki 300 şirketten 74’inin vereceği temettü netleşecek. Ay sonuna doğru da ödemeler başlayacak. Garanti Yatırım yaptığı araştırmada 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında, temettü verimliliği en yüksek olan 5 şirketi ve temettü verimliliklerini hesapladı. Ve temettü mü mevduat mı cazip sorusuna yanıt aradı.

Temettü bir şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârı üzerinden, yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonraki dağıtılabilir karından şirket ortaklarına nakit ya da hisse senedi olarak pay verilmesi olarak tanımlanıyor. Temettü tutarı ise yatırımcının elindeki pay adedine göre belirleniyor. Temettü hak etmek için şirketin temettü dağıtım tarihinden bir gün önce hisseye sahip olmak yeterli.

Temettü dağıtımında ise uygulanan vergi kesintisi yüzde 10 seviyesinde temettü dağıtıldıktan sonra dağıtılan temettü kadar hisse fiyatı ilk işlem gününde düzeltilebiliyor. Temettü verimi ise en basit tanımıyla hisse başına ödenen toplam temettü miktarının, hisse fiyatına bölünmesinden bulunuyor. Dolayısıyla, hisse fiyatı değiştikçe, temettü verimi de değişiyor.

Son iki yılda temettü verimliliği düştü

Garanti Yatırım çalışmasında 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında, temettü verimliliği en yüksek olan 5 şirketi ve temettü verimliliklerini hesapladı. Pandemi koşullarının getirdiği olağanüstü ekonomik koşullar dolayısıyla şirketlerin son iki yılda temettü dağıtım oranlarında ve temettü verimliliklerinde düşüş olduğunu, temettü ödemelerinde taksitle ödeme yönteminin kullanıldığını görüldü. Çalışmada, son yıllarda artan halka arzların, yatırımcıların şirketlerin temettü politikalarını daha çok sorgulamaya yönelttiğini, yeni halka arz olan şirketlerin ise başarılı halka arz için temettü politikaları oluşturduklarını gözlemlendi.

Çalışmada Temettü Verimi Hesabı, temettü dağıtımı yapılmadan bir gün önceki ham kapanışa göre hesaplanırken. Temettü verimi hissenin elde ediliş maliyeti ile ilgili olup, temettü verimi hesaplarının dağıtımdan bir gün öncesini baz olarak oldukça muhafazakâr bir yaklaşım sunduğu da vurgulandı. Yıl içerisinde daha uygun seviyelerden maliyetlenmiş temettü yatırımcısının temettü verimi, hesaplanan verimlilikten daha yüksek oldu.

Sonuç olarak her yıl düzenli temettü dağıtımı yapan ve temettü verimi yüksek hisselere yıl içerisinde düşük maliyetlerle yatırım yapmanın önemli bir temettü verimini beraberinde getirdiği vurgulanan çalışmada TCMB verilerine göre bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları baz alınarak 2017-2021 yıllarında mevduat tercih eden yatırımcıların elde ettiği yıllık ortalama brüt TL cins getiriler hesaplandı. Buna göre 2017-2021 yıllarında 3 aya kadar vadeli ortalama TL mevduat faizi ortaya çıktı. 2017 yılı için brüt getiri yüzde 12,4, 2018'de yüzde 18,1, 2019'da yüzde 18,8, 2020'de yüzde 10,8, 2021 yılında ise yüzde 18,2 brüt mevduat getirisi oluştu.

İki yılda temettü mevduatı yendi

Garanti Yatırım ardından 2017- 2021 yılları temettü verimi ile brüt mevduat getirisi arasındaki farkı aldı. Bu 2017 için eksi yüzde 0,8, 218 için eksi yüzde 2,4, 2019 için yüzde 1,7, 2020 için yüzde 0,5, 2021 için ise eksi yüzde 8,7 oldu. Sonuçlara göre 2019 ve 2020 yıllarında temettü verimi, mevduatın üzerinde bulunurken 2021 yılında mevduatın avantajı daha fazla ön plana çıktı. Ancak temettü verimi hesaplanırken bir önceki gün kapanışa göre değil yıl içerisindeki seviyelerden alım yapıldığı varsayılarak hesaplama yapılırsa temettü verimi mevduat getirisinin üzerinde yer alabiliyor. Böyle bir senaryoda temettü, mevduata alternatif hatta daha yüksek getiri sunan bir seçenek olarak öne çıktı.