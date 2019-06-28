Temmuz ayında yapılacak ihale sayısı 5'e çıktı
Daha önce Temmuz'da ihaleyle dört ihraç yapacağını açıklayan Hazine, bugün ise Temmuz'da üç ay vadeli bononun eklenerek ihaleyle beş ihraç yapılacağını belirtti.
Hazine Temmuz'da 5 ihale, Ağustos'ta 4 ihale 1 sukuk, Eylül'de 4 ihale ile borçlanacak.
Hazine tarafından açıklanan üç aylık borçlanma stratejisine göre:
Temmuz'da toplam 21.5 milyar TL iç borç servisine karşılık 19.5 milyar TL iç borçlanma,
Ağustos'ta toplam 8.6 milyar TL iç borç servisine karşılık 8 milyar TL iç borçlanma,
Eylül'de toplam 10 milyar TL iç borç servisine karşılık 9 milyar TL iç borçlanma öngörülüyor.
Hazine Temmuz'da 5 ihale, Ağustos'ta 4 ihale ve 1 sukuk, Eylül'de 4 ihale ile borçlanacak
Daha önce Temmuz'da ihaleyle dört ihraç yapacağını açıklayan Hazine, bugün ise Temmuz'da üç ay vadeli bononun eklenerek ihaleyle beş ihraç yapılacağını belirtti.