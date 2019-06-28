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  • Temmuz ayında yapılacak ihale sayısı 5'e çıktı

Temmuz ayında yapılacak ihale sayısı 5'e çıktı

Daha önce Temmuz'da ihaleyle dört ihraç yapacağını açıklayan Hazine, bugün ise Temmuz'da üç ay vadeli bononun eklenerek ihaleyle beş ihraç yapılacağını belirtti.

Temmuz ayında yapılacak ihale sayısı 5'e çıktı
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Hazine Temmuz'da 5 ihale, Ağustos'ta 4 ihale 1 sukuk, Eylül'de 4 ihale ile borçlanacak.

Hazine tarafından açıklanan üç aylık borçlanma stratejisine göre:

Temmuz'da toplam 21.5 milyar TL iç borç servisine karşılık 19.5 milyar TL iç borçlanma,

Ağustos'ta toplam 8.6 milyar TL iç borç servisine karşılık 8 milyar TL iç borçlanma,

Eylül'de toplam 10 milyar TL iç borç servisine karşılık 9 milyar TL iç borçlanma öngörülüyor.

Hazine Temmuz'da 5 ihale, Ağustos'ta 4 ihale ve 1 sukuk, Eylül'de 4 ihale ile borçlanacak

Daha önce Temmuz'da ihaleyle dört ihraç yapacağını açıklayan Hazine, bugün ise Temmuz'da üç ay vadeli bononun eklenerek ihaleyle beş ihraç yapılacağını belirtti.

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