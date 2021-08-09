Temmuzda en fazla reel getiri yüzde 0,11 ile DİBS'te oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Buna göre, temmuzda en yüksek aylık reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,11 ile DİBS'te gerçekleşti. Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise DİBS, yüzde 0,54 yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 1,16, dolar yüzde 2,43, külçe altın ve avro yüzde 4,17 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,75 yatırımcısına kaybettiren yatırım araçları olarak kayıtlara geçti.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,52, dolar yüzde 1,8, külçe altın ve avro yüzde 3,55 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,14 ile yatırımcısına kaybettiren yatırım aracı oldu.

Üç aylık değerlendirmelerde külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,53 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,12 yatırımcısını kayba uğrattı.

BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,14 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre dolar, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,22 yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlarken Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,42 yatırımcısına kaybettirdi.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,4 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Yıllık en yüksek reel getiri eurodan

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde avro, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,34 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlarken Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,25 yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından dolarda yüzde 13,36, külçe altında yüzde 14,86, BIST 100 endeksinde yüzde 19,36, mevduat faizinde (brüt) yüzde 25,53 ve DİBS'te yüzde 29,96 oranlarında kayıp gerçekleşti.

TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 5,56 ve külçe altın yüzde 3,72 yatırımcısına kazandırırken BIST 100 endeksi yüzde 1,76, mevduat faizi (brüt) yüzde 9,27 ve DİBS yüzde 14,67 yatırımcısını kayba uğrattı.