Tenreyro: Faiz artırımı için oy kullanmaya hazır değilim

17 Ekim 2017

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi'nin (PPK) yeni üyesi Silvana Tenreyro, BoE'nin rekor düşük seviyedeki faiz oranlarını kasım ayında artırmasına yönelik oy kullanmaya henüz hazır olmadığını söyledi.

Tenreyro, önümüzdeki aylarda İngiltere'nin istihdam piyasasında enflasyon baskıları oluşması halinde faiz artırımı yönünde oy kullanma eğiliminde olabileceğini, ancak her şeyin gelecek verilere bağlı olduğunu da vurguladı.

"Benim görüşüme göre ekonomiye yönelik teşviklerin bir kısmını kaldırmanın gerekli veya haklı olacağı bir noktaya yaklaşıyoruz" diye konuşan Tenreyro, "Eğer veriler arz açığının sıfıra doğru gittiği yönünde bir resimle tutarlı olur ise önümüzdeki aylarda bir faiz artırımı yönünde oy kullanmayı düşünebilirim. Ancak bu verilere çok bağlı olacak bir karar" dedi.