TERA bilançosunda güçlü büyüme

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Borsa İstanbul’da işlem gören Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin (TERA) 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin konsolide finansal sonuçları açıklandı.

Şirketin hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artarak 59,6 milyar TL’den 112,7 milyar TL’ye yükseldi. Gelirlerdeki büyümenin kârlılık göstergelerine de güçlü biçimde yansıdığı görüldü.

TERA’nın brüt kârı yüzde 369,1 artışla 25,3 milyar TL’ye ulaştı. Brüt kâr marjı ise yüzde 9 seviyesinden yüzde 22,4’e çıktı. Böylece şirket, ilk yarıda marjlarını belirgin ölçüde güçlendirdi.

Esas faaliyet kârı da yüzde 406,7 artarak 23,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Esas faaliyet kâr marjı yüzde 7,7’den yüzde 20,6’ya yükseldi.

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler yüzde 38,4 artışla 50,3 milyar TL’ye ulaştı. Bu katkıyla finansman gideri öncesi faaliyet kârı 27,6 milyar TL’den 73,5 milyar TL’ye çıktı.

Şirketin vergi öncesi kârı yüzde 93 artarak 39,7 milyar TL’ye yükselirken net dönem kârı yüzde 88,8 büyümeyle 46,3 milyar TL olarak kaydedildi. Ana ortaklığa ait net kâr ise 46,2 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Bilanço tarafında toplam varlıklar 2025 sonuna göre yüzde 63,6 artarak 251,8 milyar TL’ye ulaştı. Nakit ve nakit benzerleri yüzde 69,2 artışla 22,5 milyar TL olurken finansal yatırımlar 146,4 milyar TL’ye yükseldi.

Toplam özkaynaklar yüzde 158,4 artarak 92,4 milyar TL’ye çıktı. Özkaynakların toplam varlıklara oranı da yüzde 23,2’den yüzde 36,7’ye yükseldi. Açıklanan sonuçlar, Borsa İstanbul’daki TERA payları açısından şirketin büyüyen bilanço yapısını ve güçlenen kârlılık görünümünü öne çıkardı.