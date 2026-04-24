Tera Portföy yönetilen varlık büyüklüğünü artırdı

Tera Portföy, 2026 yılı itibarıyla 260 milyar lirayı aşan portföy büyüklüğüne ulaştı. Kurum, bu finansal hacimle mevduat banka grupları dışındaki portföy yönetim şirketleri arasında ilk sıraya yerleşti. Şirket, yönettiği fon büyüklüğünün yanı sıra müşteri sayısında da yıl başına oranla artış kaydetti.

Yatırımcı tabanını genişletti

Geçen yıl sonunda yaklaşık 120 bin seviyesinde bulunan yatırımcı sayısı, son dönemde 220 bin sınırına yaklaştı. Bu veriler, şirketin kullanıcı sayısında yüzde 30'un üzerinde bir genişlemeye işaret etti. Firma, önceki yıllarda da pazar payını artırmak amacıyla farklı fon türlerini piyasaya sunmuştu.

Söz konusu büyüme ivmesinde özellikle TLY fonunun performansı belirleyici rol oynadı. Yılbaşından bu yana yüzde 70'in üzerinde getiri sağlayan fon, katılımcıların yöneldiği ürünler arasına girdi. Bu fon özelindeki toplam yatırımcı sayısı ise 85 bini geçti.

Banka dışı portföy yönetimi sektörü büyüyor

Yönetilen varlık miktarındaki artış ve istikrarlı fon performansları, Türkiye'deki banka dışı portföy yönetimi sektörünün yıllık büyüme trendini yukarı yönlü ivmelendiriyor. Şirketin ulaştığı 260 milyar liralık hacim, bireysel ve kurumsal sermayenin profesyonel fon yönetimine geçiş eğiliminin yıl boyunca hızlanarak süreceğini gösteriyor. Piyasalar, alternatif getiri araçlarına olan talebin kalıcı hale gelmesini bekliyor.