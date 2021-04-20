Tera Yatırım'dan halka arz başvurusu

Tera Yatırım, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada halka arz başvurusunu Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığını duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi: “Şirketimizin 31.03.2021 tarih ve 1001 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 37.500.000,-TL'den 57.500.000,-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 20.000.000,-TL nominal değerli paylar ile toplanan kesin talebin fazla olması durumunda mevcut pay sahiplerinden Oğuz Tezmen’e ait 2.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin Taslak İzahname ekte yer almakta olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurul'una (Kurul) 14.04.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır. Şirketimiz tarafından SPK’ya yapılan başvuru incelenmektedir. Taslak İzahname Şirketimiz www.terayatirim.com internet adresinde de ayrıca ilan edilmiştir.”