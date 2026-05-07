Tera Yatırım net karını açıkladı

Tera Yatırım, 2026 yılının ilk çeyreğine ait finansal tablolarını açıkladı. Şirket, 1 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasındaki dönemde net kar rakamını önceki yılın aynı dönemine göre belirgin şekilde yükseltti. Tera Yatırım bu dönemde 20 milyar 192 milyon 725 bin 560 TL net kar elde etti.

2025 yılının ilk çeyreğinde 11 milyar 531 milyon 270 bin 973 TL seviyesinde gerçekleşmiş olan net kar, böylece yıllık bazda yaklaşık yüzde 75 oranında bir artış kaydetti. Şirket, finansal verimliliğini artırarak net kar rakamı tarafında güçlü bir başlangıca imza attı.

Tera Yatırım hasılat rakamında güçlü ivme yakaladı

Aracı kurumun toplam hasılat kaleminde de 2026 yılında büyük bir sıçrama yaşandı. Tera Yatırım, yılın ilk üç ayında 55 milyar 704 milyon 102 bin 385 TL hasılat sağladı. 2025 yılının aynı döneminde hasılat rakamı 22 milyar 389 milyon 228 bin 122 TL olarak kayıtlara geçmişti.

Bu sonuçlarla birlikte hasılat rakamı yıllık bazda yüzde 148,79 oranında yükseldi. Şirketin satışlarının maliyeti ise önceki yılki 21 milyar 385 milyon 987 bin 361 TL seviyesinden 44 milyar 777 milyon 271 bin 278 TL'ye ulaştı. Ticari faaliyetlerden elde edilen brüt kar ise 1 milyar 3 milyon 240 bin 761 TL'den 10 milyar 926 milyon 831 bin 107 TL'ye tırmandı.

Esas faaliyet karı

Şirketin operasyonel karlılığını gösteren esas faaliyet karı da, geçen yılın üzerine çıktı. Tera Yatırım, 2026'nın ilk çeyreğinde 12 milyar 178 milyon 401 bin 906 TL esas faaliyet karı bildirdi. 2025 yılının aynı döneminde bu rakam 400 milyon 225 bin 635 TL seviyesinde gerçekleşmişti.

Yatırım faaliyetlerinden sağlanan gelirler ise 13 milyar 31 milyon 600 bin 101 TL'den 19 milyar 504 milyon 872 bin 977 TL'ye yükseldi. Şirketin genel yönetim giderleri 397 milyon 380 bin 318 TL'den 1 milyar 35 milyon 857 bin 269 TL'ye çıktı. Pazarlama giderleri de 129 milyon 29 bin 503 TL'den 205 milyon 908 bin 59 TL'ye ulaştı.

Finansman giderleri yıllık bazda artış gösterdi

Şirketin finansman giderleri tarafında da ciddi bir değişim yaşandı. Önceki yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 562 milyon 597 bin 333 TL olan finansman giderleri, 2026'nın ilk üç ayında 12 milyar 394 milyon 625 bin 614 TL oldu. Finansman gelirleri ise 153 milyon 331 bin 668 TL seviyesinden 825 milyon 866 bin 208 TL'ye ulaştı.

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı, geçen yılki 11 milyar 778 milyon 643 bin 384 TL seviyesinden 19 milyar 569 milyon 568 bin 101 TL'ye yükseldi. Şirketin dönem sonu nakit ve nakit benzerleri ise 20 milyar 436 milyon 852 bin 439 TL olarak açıklandı. Bu rakam önceki yılın mart ayı sonunda 972 milyon 522 bin 650 TL olarak kaydedilmişti.