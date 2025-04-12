TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken uyardı: Altına talep arttı, sahte altına dikkat!

Artan ticaret savaşları riski, ABD'nin gümrük tarifeleri açıklamaları, Çin'in misillemeleri, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları güvenli liman arayışına sürüklüyor.

Güvenli liman deyince de akla ilk gelen yatırım araçlarından biri olan altına talep artıyor. Ancak bu artışın getirdiği bazı riskler var.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, artan altın talebinin sahte altın riskini de beraberinde getirdiğini vurguluyor.

"Alınan ürünlerin belgesi, sertifikası kontrol edilmeli"

Sahte altın konusunda vatandaşları uyaran Palandöken, alınan ürünlerin belgesi ve sertifikasının kontrol edilmesi gerektiğini kaydediyor:

"Alınan altınların birçoğunun sahte olduğu da piyasa içerisinde konuşuluyor. Bu durum hem esnafı mağdur ediyor, hem de sahtecilik yapan kişilerin haksız kazanç elde etmesine neden oluyor.

Vatandaşların birikimleri de bu sahteciliğin kurbanı oluyor. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var. Her zaman tanıdığınız, bildiğiniz semtteki veya nerede olursa olsun güvendiğiniz esnaftan altın alışverişi yapmanız çok önemli.

Alınan ürünlerin belgesi, sertifikası ve aynı şekilde gramajı mutlaka kontrol edilmeli. Bu, hem esnafın mağdur olmasını önler, hem de sahteciliğin önüne geçilerek bu kişilerin iştahı kabartılmamış olur."

"Tanıdık esnaftan alışveriş yapılmalı"

İnternetten satın alınan altınlar konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Palandöken, güvenli bir şekilde altın alışverişi yapmak için kuyumcu esnafın tercih edilmeis gerektiğini ifade etti:

"Dünya genelinde altın, savaşlar ve ekonomik krizler gibi dönemlerde insanların tasarruf yönünde en güvenilir liman olarak gördüğü bir yatırım aracı.

Bu sadece bugün değil, geçmişte de böyleydi. İnsanların yastık altı birikimleri, ölüm kalım parası olarak sakladığı altınlar, bugün bazı gözü dönmüş sahtekarların hedefi haline geldi.

Haksız kazanç peşinde koşan bu kişilerin oyununa gelmemek için yapmamız gereken tek şey, güvenli alışveriştir.

Ancak bu güvenli alışveriş yalnızca sertifikası olan, gramajı belli, sizi tanıyan ve sizin de tanıdığınız esnaftan yapıldığında mümkündür. Bu sayede yapılan hataların en azından yüzde 99'u bertaraf edilir."

"Altın alışverişlerinde her zamankinden daha dikkatli olunmalı"

Palandöken, sahte altın kurbanı olmamak için altın alışverişlerinde her zamankinden daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi:

"Yine de yanılma payı her zaman olabilir. Biliyorsunuz, altın gerçekten insanların ilgisini çeken, albenisi yüksek bir yatırım aracıdır. Bu nedenle takı, ziynet eşyaları gibi ürünlerde de aynı hilelerin yapıldığını varsayarak hareket etmek gerekir. Bu alışverişlerde son derece dikkatli olunmalı, bu tür hataların yapılacağı mekanlardan uzak durulmalı ve bu tür satıcıların iştahı kabartılmamalıdır. Bildiğiniz üzere bu fiyat koruması, gerçekten de enflasyonla eşdeğer biçimde insanların altına yönelmesine neden oldu. Altın, fiyatların yükselmesiyle birlikte bir koruyucu sığınak haline geldi ve bu nedenle altın alışverişlerinde her zamankinden daha fazla dikkat etmek gerekiyor"